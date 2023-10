Pista di ghiaccio e concertone per la Regina

Cattolica presenta il Natale lungo un mese e mezzo. L’amministrazione ha annunciato un ricco cartellone di eventi per sostenere il commercio con alcune importanti novità come il ritorno della pista di ghiaccio in piazza Roosevelt, da fine novembre al 7 gennaio, e un grande concerto dal vivo per la notte di Capodanno. "Abbiamo voluto confrontarci con le associazioni di categoria e gli operatori per ascoltare tutte le proposte _ spiega la sindaca Franca Foronchi _ Siamo arrivati all’approvazione di una proposta condivisa che trasformerà Cattolica in un villaggio natalizio accogliente, elegante e con tante iniziative per tutte le età". Torneranno anche le luminarie lungo le vie dell’area centrale della città con le casette in via Bovio e via Matteotti, la ruota panoramica in piazza Roosevelt ma soprattutto tornerà la pista di pattinaggio in piazza Primo Maggio e una grande luna che "sarà il simbolo proposto da Visit Romagna e che metterà la città in sinergia con gli altri Comuni".

Il vice sindaco Alessandro Belluzzi: "La spesa per le luci sarà sostenuta interamente dall’amministrazione mentre per le casette gourmet verrà ripreso lo schema applicato lo scorso anno, ossia verranno concesse a titolo gratuito senza il pagamento di alcun affitto con l’obiettivo di riempirle con i migliori prodotti legati all’enogastronomia e altro". Tra le novità di quest’anno anche un igloo proposto dal nuovo Consorzio delle spiagge di Cattolica. A carico dell’amministrazione anche il Capodanno con un grande concerto in piazza. "All’impegno economico dell’amministrazione ci auguriamo faccia da contrappunto anche quello degli operatori ai quali chiediamo di impegnarsi a realizzare eventi di intrattenimento collaterali. Pensiamo a iniziative natalizie come cori gospel, animazione per bambini, concerti e dj set". Belluzzi rassicura: "Come richiesto dagli operatori lavoreremo per segnalare al meglio i parcheggi in città, e stiamo valutando anche soluzioni che ci sono state proposte per aumentare il numero degli stalli con azioni realizzabili in breve tempo. Su questo fronte, molto importanti saranno le osservazioni che arriveranno dalle associazioni di categoria a fine mese in merito".

Luca Pizzagalli