Pista di pattinaggio, inaugurazione in programma sabato 29 novembre

Il clima natalizio è pronto a ‘scaldare’ l’atmosfera di Riccione. Nella Perla Verde fervono i preparativi per le feste, e non poteva mancare la tradizionale pista di ghiaccio che anche quest’anno tornerà a brillare sul lungomare, con partenza da piazzale Roma. Le danze si apriranno sabato 29 novembre con lo spettacolo inaugurale Riccione on Ice, a cura del Riccione Dance Center: un evento di grande suggestione con pattinatori artistici, ballerini, cantanti live e performance spettacolari, in un’atmosfera fiabesca tra luci e scenografie. Da piazzale Roma fino a Villa Mussolini, la pista si conferma la più lunga d’Italia, pronta a regalare emozioni fino a metà gennaio, in concomitanza con la chiusura del Sigep di Rimini. Dalle cabine della ruota panoramica, ancora una volta prestata dalla vicina Rimini e installate in piazzale Roma, sarà poi possibile ammirare Riccione vestita a festa: un mare di luci, installazioni e decorazioni che abbracciano il centro. E proprio da lassù si potrà scorgere il cuore pulsante delle feste, il Villaggio di Natale di viale Ceccarini, con le sue casette di legno cariche di prodotti tipici, artigianato e profumi d’inverno. La vera novità di quest’anno riguarda però la gestione del villaggio e degli chalet, che non sarà più affidata al Consorzio di viale Ceccarini: la regia passa infatti alla Promo D, azienda di San Giovanni in Marignano, che si è aggiudicata il bando pubblico indetto a settembre dal comune. La società curerà l’allestimento e la gestione del villaggio per due edizioni consecutive, fino al Natale 2026, promettendo un progetto ricco di creatività, tradizione e nuovi spunti di intrattenimento. Federico Tommasini