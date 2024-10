Pista e bolle di vapore nel bando di Natale

La pista di ghiaccio più grande d’Italia con 1.600 metri quadrati e molto altro. Il progetto a cui sta lavorando il Comune non si ferma a una semplice pista dove pattinare. C’è dell’altro e anche la cifra prevista lascia intendere ben altre aspettative. Il periodo natalizio sarà votato all’acqua, in forma solida con il ghiaccio della pista, in forma liquida con giochi top secret che dovranno caratterizzare anche l’area centrale, e in forma gassosa con maxi bolle di vapore che si alzeranno in zona porto. Per ora non se ne sa di più anche perché toccherà all’azienda che vincerà il bando tradurre in fatti concreti i desiderata dell’amministrazione comunale.

Si sa anche che il bando non si ferma a una sola annualità, ma prevede un impegno dell’azienda che lo vincerà, di tre anni. Dunque la pista di pattinaggio, con quanto si porterà appresso, viene garantita per i prossimi tre anni e presumibilmente nella medesima posizione, sul lungomare partendo da piazzale Roma, andando verso il porto. Il costo sarà di 210mila euro, ovvero 70mila euro l’anno. Il servizio richiesto comprende il noleggio, l’installazione e la gestione di una pista di ghiaccio ribattezzata Lungomare Ice Park.

Fin qui il progetto, mentre sui tempi si viaggerà come spesso capita con l’acqua alla gola. Il bando è in corso. Nei prossimi giorni dovrà chiudersi individuando l’azienda che realizzerà il progetto. Poi per costruire la pista di pattinaggio più grande d’Italia tra bolle di vapore acqueo e giochi d’acqua nel suo stato liquido, resteranno circa tre settimane nella migliore delle ipotesi perché il 22 di novembre tutto dovrà essere funzionante e consegnato per una giornata di sopralluoghi e verifiche prima dell’accensione del Natale riccionese attesa il 24 di novembre. Da quel giorno si comincerà a pattinare sul ghiaccio tra la spiaggia e gli alberghi, immersi nelle luci e nel verde del lungomare collegando piazzale Roma con la zona del Gustavino e i giardini Montanari, arrivando con le bolle fino al porto per animare l’intero quadrilatero compreso tra viale Ceccarini e il canale.

Andrea Oliva