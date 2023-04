Piste ciclabili A Misano sventola la bandiera gialla

Bandiera gialla per il Comune di Misano, riconoscimento dato da Fiab, Federazione italiana ambiente e bicicletta, ai municipi ‘ciclabili’. Il Comune di Misano Adriatico ha ottenuto una menzione particolare per l’impegno e le attività messe in campo per lo sviluppo della mobilità ciclabile che, nel caso di Misano, le hanno consentito di passare da 3 a 4 bike-smile. Hanno contribuito a migliorare lo stato precedente la progressiva espansione delle Zone 30, il progetto Eco-vie e l’impegno speso nella comunicazione.