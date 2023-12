Piste ciclabili, sette percorsi dallo stadio al mare

Sette nuove piste ciclabili per collegare la zona mare al polo sportivo. Gli uffici in municipio si stanno muovendo per dare gambe al progetto di fattibilità che prevede la realizzazione di 1,9 chilometri di nuovi percorsi per favorire la mobilità lenta in città. Partiamo dalle nuove piste. Gli interventi individuati dagli uffici per la realizzazione del progetto riguardano: i Giardini Perlasca in piazza XX Settembre con un nuovo percorso ciclopedonale, viale Montebianco e viale Monterosa con la realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale, viale Giulio Cesare con un percorso ciclopedonale che costeggia il centro sportivo, viale Forlimpopoli e viale Romagna. Anche nella costruzione dei percorsi si cercherà di utilizzare tecniche il meno invasive possibile. Le piste ciclabili in progetto saranno realizzate, con esclusione di alcuni brevi tratti, in calcestruzzo drenante che, grazie al suo colore chiaro e all’alta porosità, garantisce non solo il filtraggio dell’acqua piovana nel sottosuolo ma anche un abbassamento di circa tre gradi della temperatura della pavimentazione rispetto alla posa tradizionale. La ricerca dei fondi per partire con i lavori prevede la candidatura ai bandi regionali nel 2024. "Il progetto pone al centro l’obiettivo di incrementare e favorire la mobilità lenta nella vita quotidiana dei cittadini - spiega l’assessore Simone Imola -, sviluppare gli itinerari cicloturistici, aumentare la sicurezza percepita dai ciclisti e ridurre l’incidentalità".