Pistola e passamontagna sul lungomare a Riccione: "Siamo dei Tiktoker"

Riccione (Rimini), 14 agosto 2023 - Con il passamontagna e una finta Glock sul lungomare di Riccione. "Siamo dei Tiktoker, stiamo solo girando un video per il web".

Questa la giustificazione fornita agli agenti della polizia locale che, nella notte tra sabato e domenica, hanno fermato un gruppetto di giovanissimi di origine straniera che avevano fatto prendere un brutto spavento ad alcune persone di passaggio.

Attorno alle 3.30, i ragazzini - tutti di origine africana - sono stati intercettati dalla pattuglia sul lungomare della Libertà. Uno di loro, un ghanese, era in possesso di una pistola scacciacani alla quale era stato rimosso il 'tappo rosso', rendendola dunque simile in tutto e per tutto all'originale, ovvero la Glock modello 17 calibro 9mm.

Un altro giovane, invece, indossava un passamontagna nero modello 'Mephisto', mentre un altro ancora aveva nelle tasche una piccola dose di hashish. "Siamo dei Tiktoker molto famosi, stiamo girando un video per i nostri follower" è stata la scusa accampata lì per lì dal gruppetto.

Nei confronti del giovane detentore della pistola è scattata immediatamente una denuncia a piede libero per aver violato la normativa sul possesso delle armi, mentre il ragazzo trovato con la droga è stato segnalato in via amministrativa alla prefettura.