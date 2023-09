Pistola puntata al volto per una bici elettrica

Ruba una bicicletta elettrica dal valore di 2mila euro all’ex vicino di casa e quando quest’ultimo lo insegue per riprendersela non ci pensa due volte a tirare fuori una pistola (forse un giocattolo) e a puntargliela in faccia. È accaduto venerdì scorso, nella zona dello skatepark di Cattolica. A finire nei guai è stato un 25enne riminese, difeso dall’avvocato Stefano Caroli: i carabinieri della compagnia di Riccione lo hanno denunciato per la rapina perpetrata ai danni di un 43enne, ma il giovane successivamente è anche finito in manette perché durante una perquisizione nel suo appartamento i militari hanno rivenuto quasi 85 grammi di hashish oltre a una somma di denaro (circa 600 euro) ritenuti provento dello spaccio di droga.

Tutto comincia venerdì scorso all’interno dello skatepark del parco Melvin Jones. Il 43enne viene raggiunto dall’ex vicino, che lo affronta a muso duro pretendendo da lui la restituzione di una certa somma di denaro. Inizia una discussione furibonda e a un certo punto, stando alla ricostruzione degli inquirenti, il 25enne si avventa sulla bici di proprietà del 43enne, strappandogliela dalle mani, quindi fugge a gambe levate portando con sé il mezzo elettrico appena trafugato. L’ex vicino di casa non ci sta e si lancia al suo inseguimento, ma è costretto subito a desistere: il rapinatore infatti tira fuori una pistola (con ogni probabilità una riproduzione) dalle tasche e inizia a gridare contro il malcapitato. "Vattene via subito oppure ti ammazzo". Il 43enne, diventato bianco come un cencio, lo lascia andare, ma poco dopo è lo stesso 25enne a tornare nuovamente alla carica e ancora una volta affronta l’ex vicino di casa. Di nuovo, tira fuori la pistola e la punta in faccia all’uomo che tenta di difendersi afferrando una tavola da skateboard, ma il rapinatore a quel punto lo aggredisce prendendolo a calci e facendolo cadere da una scalinata. Per questo motivo il 43enne in seguito sarà costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Una volta uscito dall’ospedale, si reca immediatamente dai carabinieri a denunciare l’accaduto. Scatta quindi la perquisizione nella casa del 25enne: i militari non troveranno né la pistola né la bicicletta elettrica, ma in compenso dalla sua camera salteranno fuori quasi 85 grammi di hashish, una parte dei quali già suddivisi in dosi. Motivo che alla fine costerà al 25enne l’arresto con l’accusa di spaccio. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini per l’udienza di convalida. L’indagato per il momento resta in carcere, mentre il suo avvocato ha presentato ricorso al tribunale del Riesame.