Spunta una pistola durante la rissa, un denunciato: caccia ai complici

Rimini, 25 ottobre 2025 – Una scena a metà tra ‘Anarchia - La notte del giudizio’ e ‘I guerrieri della notte’ quella che ha lasciato sbigottiti i passanti che alle 21 di giovedì sera si trovavano sul lungomare di Igea in viale Pinzon, dove sono arrivati allo scontro due fazioni di persone coinvolte in un sanguinoso regolamento di conti al termine del quale un 27enne colombiano è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di armi. Per la precisione, per aver avuto con sé, e utilizzato contro il proprio rivale, una mazza da baseball e una pistola scacciacani, dalla quale l’indagato avrebbe esploso quale colpo a salve contro un tunisino trentenne.

È questa la prima folle ricostruzione di una lite convulsa generatasi appunto nel bel mezzo del cuore di Igea quando non era ancora del tutto cominciata la serata e quando, per futili motivi, due gruppi sarebbero arrivati allo scontro a viso aperto senza esclusione di colpi. Sebbene infatti per ora siano stati rintracciati dai carabinieri della stazione di Bellaria Igea Marina solo due dei protagonisti del Far West, stando alle molte telefonate giunte dai testimoni alle forze dell’ordine lo scontro sarebbe andato in scena tra due fazioni rivali. Uno scontro culminato appunto – sempre stando alle testimonianze – con mazzate in testa e colpi di pistola scacciacani esplosi. È stato proprio a seguito di questo racconto choc che, in viale Pinzon a Igea, si sono subito precipitate le gazzelle dei carabinieri che in pochi minuti sono riusciti a rintracciare due presunti protagonisti della lite in strada.

A finire nel mirino dei militari dell’Arma sono stati dunque un colombiano di 27 anni che, una volta rintracciato, ancora impugnava la mazza da baseball in legno come se fosse appena uscito da un’amichevole sul diamante di gioco. I carabinieri hanno poi rintracciato anche un tunisino di 30 anni ed entrambi sono apparsi in un forte stato di agitazione. Dopo i primi accertamenti è quindi emerso che il tunisino sarebbe stato colpito in testa con la mazza e con anche il calcio della scacciacani. Pertanto il 27enne colombiano è stato trasferito in caserma per accertamenti, da cui è uscito poi con una denuncia per lesioni e porto abusivo di armi, che sono invece state sequestrate dai carabinieri. Il tunisino per le ferite riportate è stato invece soccorso dal 118 e trasportato in Pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. I carabinieri sono ora al lavoro, anche attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza delle telecamere sul posto, per ricostruire la dinamica e dare la caccia ai presunti complici coinvolti nella zuffa.