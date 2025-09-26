Pistoletto in fiera al Ttg. L’arte incontra i viaggi con lo sguardo al domani

Hotel sempre più digitali, l‘intelligenza artificiale che fa il suo ingresso nelle dinamiche turistiche e la ristorazione che cambia il proprio status divenendo un motore in grado di intercettare flussi turistici. Il Ttg, Travel experience e InOut-The Hospitality Community, fanno partire il conto alla rovescia prima del taglio del nastro l’8 di ottobre, e cercano di scrollarsi di dosso le polemiche scatenate dall’esclusione di Israele. Ciò non significa che nella Fiera mancheranno i richiami alla situazione geopolitica internazionale. Quest’anno infatti tra i tanti stand in Fiera entrerà anche l’arte con il pittore e scultore Michelangelo Pistoletto e il suo ‘Terzo Paradiso’. Pistoletto è anche candidato al Premio Nobel per la Pace 2025, una candidatura sostenuta dalla Fondazione Gorbachev e da Nobel Italia.

Quest’anno nella tre giorni del Ttg è atteso il 50% in più di buyer rispetto allo scorso anno. Che si tratti di una fiera del turismo di livello mondale è testimoniato anche dagli incontri d’affari con gli espositori che vedono prenotazioni fin dalle primissime ore dall’apertura della piattaforma My Agenda.

Il punto di partenza non potrà che essere la stagione turistica italiana. Com’è andata? I dati statistici consegnano una realtà fatta di 215 milioni di pernottamenti nel Paese. Ma le difficoltà economiche degli italiani si fanno sentire ed infatti a tenere in equilibrio il settore ci pensano gli arrivi stranieri capaci di originare ben 111 milioni di presenze, praticamente la metà. C’è poi l’analisi che fa Assoturismo tracciando l’identikit del viaggiatore di oggi: fa ferie più brevi, partenze distribuite lungo l’estate, ed ha budget più prudenti. Abitudini che influiscono sulle strutture ricettive dove viene sempre più richiesto il pacchetto all inclusive, per non avere sorprese, e la classica mezza pensione è tornata d’attualità ritardando il pensionamento che in tanti avevano pronosticato con il post pandemia. Al Ttg il cambiamento sarà protagonista e con ‘Awake to a New Era’ si inviteranno gli addetti ai lavori ad aprire gli occhi, riscrivendo i modelli e le competenze del settore. Arriveranno espositori e buyer da oltre 75 Paesi. Guardando agli iscritti si registra un 50% di nuovi buyer il che la dice lunga sulle dimensioni che il Ttg sta acquisendo.

Guardando al futuro due sono le parole su cui ci si confronterà: giovani e competenze. "La tecnologia corre veloce e i player devono dotarsi degli strumenti giusti per affrontarne i rischi. Oggi più che mai è fondamentale formare professionisti capaci di governare l’IA, senza temerla" ricorda Gloria Armiri, Group exhibition manager di IEG. L’intelligenza artificiale sarà uno dei grandi temi di dibattito e confronto perché ritenuta alla base delle nuove professioni del futuro.

La fiera del turismo sta diventando sempre più un luogo per lanciare progetti innovativi. Da sette anni Ttg Next Startup parla di innovazione turistica italiana. Il progetto per il secondo anno consecutivo occuperò un intero padiglione. In principio erano in pochi ed erano visti come pionieri. Oggi si contano 65 tra startup e partner, con una forte compagine internazionale che vede ben sei realtà francesi coinvolte da Business France nonché startup da Germania, Spagna e Austria. In chiusura il caso dell’esclusione di Israele che Fratelli d’Italia non intende dimenticare. In consiglio comunale a Rimini verrà presentata una question tme. "Chiederò di chiarire - dice il consigliere Carlo Rufo Spina - se il Comune ha preso in seria considerazione gli eventuali rilievi della Consob in materia di trasparenza e tutela degli investitori internazionali e soprattutto le conseguenze ideologiche ed antisemite del proprio comportamento".

Andrea Oliva