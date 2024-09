“Undici pitbull scorrazzano liberi nel quartiere”: residenti terrorizzati

Rimini, 28 agosto 2024 – “Da mesi siamo ostaggi di undici pitbull che vengono lasciati spesso liberi di scorrazzare per il quartiere, senza guinzaglio nè museruola: siamo terrorizzati, e nonostante le nostre segnalazioni, dallo scorso giugno non è cambiato niente. Non vorremmo che si aspetti una disgrazia per intervenire".

A segnalare con un memoriale la "grave situazione che si protrae da fine giugno in via Rolfini Laerte a Viserba" sono Alessandra Soverchia e Annita Errani, che hanno realizzato anche una corposa documentazione fotografica dove si vedono gli animali fuori dal recinto ’di residenza’. Ovvero, un deposito di auto usate, nella stessa strada, custodito da guardianìa.

"All’interno del deposito – sostengono le residenti – si vedono alcune persone e due cani di razza pitbull e american staff (una delle tre varianti selettive di pitbull, ndr), maschio e femmina e nove cuccioli di questa coppia di cani. I cani adulti, che dovrebbero per legge essere tenuti al guinzaglio con museruola, scappano e saltano la recinzione, che non appare idonea, secondo noi, a contenere queste razze di cani. Noi residenti ce li troviamo quindi davanti ai nostri cancelli, dentro i giardini privati, lungo la via che scorrazzano liberamente, terrorizzando e provocando forte ansia e disagio, soprattutto per i residenti che hanno bambini o altri cagnolini. Non siamo più liberi di circolare in tranquillità".

Nella strada vivono una trentina di nuclei familiari. I residenti spiegano di aver segnalato il problema, e i loro timori, a diverse autorità amministrative e di pubblica sicurezza.

"Purtroppo ad oggi nessuno ha risolto la grave situazione – continuano le signore –. L’ultimo episodio risale a venerdì scorso verso le 19.30: i cani sono nuovamente scappati, entrando per l’ennesima volta nel giardino privato del civico 15, confinante con il deposito, dove vivono famiglie con bimbi piccoli! Poi sono stati avvistati in strada da vari residenti che hanno immediatamente riferito al proprietario dei cani. Senza che la situazione migliorasse". "Noi residenti ci chiediamo cosa si aspetti ad intervenire, forse l’ennesima disgrazia? Chi tutela la sicurezza dei cittadini? Siamo alla disperazione. Per questo la nostra ultima speranza è rivolgerci alla stampa, per rendere pubblica la grave situazione di pericolo e disagio che continua a persistere".

Alcune residenti stanno andando in giro da settimane ’armate’ con spray al peperoncino . "Io ho tre nipoti, una bimba di 4 anni – conclude Alessandra Soverchia –. Nella strada vivono tanti altri bambini, e chiedo che si faccia qualcosa".