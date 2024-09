Pitbull ‘molesto’ adottato dalle suore del monastero

Diciannove sanzioni per 1.611 euro totali per violazione delle leggi sulla tutela degli animali. Tre sequestri amministrativi che hanno interessato due cani e sei gatti in condizioni sanitarie da accertare. In 2 casi particolarmente gravi, è stata inviata una notifica di reato all’autorità giudiziaria. E’ il bilancio di quanto fatto da inizio anno ad oggi "grazie a un lavoro a stretto contatto tra il personale della municipale e l’ufficio benessere degli animali del canile Stefano Cerni che collaborano fianco a fianco per rispondere alle segnalazioni", spiega l’assessore Francesca Mattei. Tra le storie spicca quella di due pitbull che vivevano in una casa a Miramare, che spesso scavalcavano i cancelli della loro abitazione spaventando i residenti e i turisti della zona. I proprietari, alla fine, hanno deciso di darli in adozione, ma la storia si è conclusa nel migliore dei modi. Uno dei due pitbull è stato adottato da una ragazza che lo porta con sé anche in ufficio, dove ormai è diventato una presenza amata.

L’altro ha trovato rifugio in un monastero gestito da un consorzio di suore americane. "Queste storie evidenziano l’importanza di un intervento celere e della collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire il benessere dei quattro zampe e una convivenza armoniosa. Lo scopo è che, con il tempo, sempre più persone adottino in maniera responsabile, contribuendo a creare una società più attenta e rispettosa nei confronti degli animali".