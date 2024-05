Pittori e gallerie d’arte nei negozi sfitti del centro

Cattolica come Montmartre. Il centro storico ricco di botteghe d’antiquariato e pittori con una passeggiata rinnovata in via Pascoli e Cattaneo che riprenderà vita quest’estate grazie a "Cattolica in arte", l’associazione culturale che vuole rivitalizzare il centro cattolichino. Alcuni cittadini, appassionati di storia e cultura, l’hanno ribattezzata "Le vie dell’arte". "Si tratta di un evento che permette di occupare alcune botteghe chiuse nel centro storico _ conferma Domenico Onofri, tra i promotori della nuova associazione _ che ospiteranno, dal 28 giugno al 20 agosto, antiquari, gallerie d’arte e pittori provenienti da più parti d’Italia, e che presenteranno le loro opere. Le botteghe, oltre una decina, sono state concesse dai proprietari, che in questo modo non avranno più spazi sfitti". L’associazione, presentatasi al pubblico quasi due mesi fa, ora cerca anche sostenitori e soci: "Ciascuno di noi deve collaborare, sia con un contributo di idee e sia con un sostegno materiale _ spiega Onofri _ Prima di tutto chiediamo a cittadini e associazioni di diventare soci di Cattolica in arte aps tesserandosi e poi sensibilizzando parenti, amici e quanti hanno a cuore la nostra città". Poi chiarisce la missione della nuova associazione: "Cattolica ha molteplici luoghi attrattivi che, attraverso attività culturali, possono essere teatro di esperienze significative per i cittadini e i turisti _ prosegue _ le vie storiche sono lontane dai riflettori estivi e carenti di vitalità: qui molte sono le attività chiuse che mostrano vetrine spente. A partire da questa analisi "Cattolica in arte" si è adoperata per poter organizzare un evento che possa riaccendere le vetrine e portare attenzione e attrazione per i turisti e per i nostri concittadini".

Luca Pizzagalli