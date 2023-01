Più ambulatori e servizi Nuovo reparto in ospedale

Più posti letto nella casa di riposo per gli anziani. L’apertura della Casa della salute per 12 ore al giorno. E ancora: più servizi distrettuali, ambulatori infermieristici e quelli dedicati alle patologie croniche. Sono queste alcune delle novità emerse mercoledì sera al teatro Sociale di Novafeltria, durante il consiglio comunale tematico dedicato alla sanità in alta Valmarecchia. Presenti sindaci di tutta la Valmarecchia, associazioni e operatori del settore, ma anche tantissimi cittadini e naturalmente i vertici di Ausl Romagna. Per i prossimi mesi è stata annunciata anche l’apertura di un punto unico di accoglienza e orientamento dei servizi socio sanitari all’ospedale ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria. In programma poi la realizzazione della centrale operativa territoriale, "mentre dalla demolizione dell’ala ospedaliera, inagibile dopo il nevone del 2012, verrà ricavato il nuovo Osco, ovvero l’ospedale di comunità – dice il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini – Una struttura fondamentale per la gestione dei malati (soprattutto quelli cronici) con un’assistenza prevalentemente infermieristica, che si pone fra territorio e ospedale". Durante la serata si è parlato anche di altri progetti come la telemedicina e l’infermiere di comunità. Ma sono state sollevate diverse criticità e sono stati segnalati anche disservizi come le lunghe liste d’attesa, le tecnologie che andrebbero rinnovate e la carenza di organico in ospedale e nel punto di primo intervento. Si è parlato di pediatri, farmacie rurali, di prevenzione oncologica e dei trasporti sanitari.

Al consiglio era presenti il comitato ‘Giù le mani dall’ospedale’, quello (formato da genitori) intervenuto mesi fa sulla carenza di pediatri. E’ intervenuta anche la minoranza di Novafeltria, che con la capogruppo Ottavia Borghesi ha chiesto nuovi lavori e ammodernamenti: "Siamo soddisfatti per i numerosi interventi durante la serata e la presenza di tantissime persone dalla vallata. Si è parlato molto di servizi sanitari territoriali e vigileremo che tutto venga realizzato nei tempi stabiliti". La nota dolente è "invece legata all’ospedale di Novafeltria Sacra Famiglia. Nessuna risposta dall’azienda è stata data sull’ospedale, che è stato riconosciuto tra quelli in area disagiata, né sulle lunghe liste di attesa". Pertanto "confidiamo di fare nuovi incontri – conclude la Borghesi – per approfondire questi temi". Ma Zanchini, in risposta ai dubbi sollevati, ci tiene a puntualizzare che "dal consiglio dell’altra sera sarà elaborato un documento, che sarà poi condiviso con tutti i consigli comunali della Valmarecchia e sottoposto alla loro approvazione". Questo proprio "per monitorare e lavorare insieme all’Ausl nel risolvere le criticità sollevate".

Rita Celli