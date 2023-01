Più assunti nel 2022 a Rimini, ma trovare camerieri, operai e commesse è un’impresa

Caccia ai camerieri e ai cuochi. Ma non solo i soli a essere diventati l’oggetto del desiderio dei titolari d’azienda. Tra le occupazioni sempre più difficili da trovare c’è anche il personale per le pulizie, gli addetti alle vendite, gli autisti o camionisti e il personale addetto all’accoglienza della clientela. Sono le cinque tipologie di lavori sempre più richieste dalle imprese, secondo il report della Camera di Commercio relativo alla provincia riminese. In primo luogo ci sono camerieri, chef, aiuto cuochi e baristi, ovvero gli addetti alla ristorazione con 12.850 assunzioni nel corso del 2022, in aumento di 1.680 unità rispetto all’anno precedente. Ma 4 imprenditori su 10 lamentano l’estrema difficoltà nel trovare le figure necessarie.

Nel complesso nell’anno appena trascorso le entrate nel mondo del lavoro sono tate 47.420. Un risultato importante se confrontato con l’anno precedente quando erano state 38.460, risentendo ancora pesantemente dell’effetto della pandemia. Buono anche il dato delle imprese che sono ricorse alle assunzioni. Si è trattato del 71%. Poco meno di una su tre ha cercato giovani con meno di trent’anni. Sulla difficoltà nel trovare i profili adatti c’è stato un netto peggioramento rispetto all’anno precedente quando il problema era comunque molto sentito. Il comparto turistico resta quello che necessita del maggior numero di assunzioni. Nel 2022 sono state 19.280 per i servizi ricettivi, di ristorazione e turistici. L’anno precedente si erano fermati a 14.820. Tra i settori che hanno visto un aumento del personale richiesto c’è anche quello delle costruzioni dove si è passati dalle 2.660 assunzioni del 2021, a 3.070. Guardando invece ai contratti, resta una chimera l’assunzione a tempo indeterminato, vista solo nel 10,6% delle assunzioni dei dipendenti. Aumenta invece il cosiddetto lavoro flessibile, arrivato al 12,6% del totale dei contratti.