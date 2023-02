"Più aule studio e spazi culturali a Bellaria"

Più spazi per la cultura, cambio location per i musei della città e nuove aule studio e nascità di poli simili alle città universitarie. Il comune di Bellaria annuncia una serie di rivoluzioni, nei prossimi mesi. "Prima di tutto rassicuriamo i cittadini e confermiamo che non ci sarà alcun ridimensionamento dell’attuale biblioteca comunale – dicono il sindaco Filippo Giorgetti e l’assessore alla cultura Michele Neri – solo e soltanto in una parte di essa verrà allestito in maniera moderna, accattivante e più dignitosa rispetto alla precedente collocazione, il Museo delle radio d’epoca. Un patrimonio straordinario del comune, che sarà valorizzato aumentando però anche l’attrattività dei locali della biblioteca Panzini. Tutti gli altri spazi della struttura resteranno a disposizione dell’attività bibliotecaria, dei laboratori didattici per le scuole o delle aule studio come è già adesso".

Nuove aule studio saranno aperte nei prossimi mesi anche al centro culturale Vittorio Belli di Igea Marina: saranno permanenti. "Miriamo a offrire vere e proprie aule studio diffuse – spiegano gli amministratori – sul modello delle città universitarie a cui è giusto guardare, se vogliamo realmente aumentare servizi e comfort dei ragazzi, perché scelgano di rimanere a Bellaria Igea Marina. Quello che stiamo facendo è esattamente l’opposto rispetto a molte delle preoccupazioni che vediamo serpeggiare, anche tra gli sfidanti politici. Vogliamo creare poli culturali forti e concentrati, a cui si affianchino poli attrattivi legati alle aule studio, diffusi sul territorio. Nell’arco di un triennio svilupperemo la mediateca di respiro europeo e internazionale al Palaturismo, con spazi multimediali e ispirata ai moderni criteri di progettazione degli ambienti culturali".

Tra gli obiettivi del comune bellariese, "aumentare e migliorare i locali a disposizione della cultura, di cui lo stesso Centro Belli è un ottimo esempio e dedicare in un futuro non lontano, spazi all’altezza, più funzionali e di qualità".

r.c.