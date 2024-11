"Più autisti e autobus privati. Le contromosse di Start"

Arrivano nuovi autisti da dicembre per il trasporto pubblico locale, "ma non basteranno". Start Romagna ha chiesto ai vettori privati un aiuto, soprattutto per garantire i servizi minimi, e il riferimento va alle corse per le scuole come avveniva in periodo di Covid quando servivano più mezzi per garantire il distanziamento. Ma anche questo potrebbe non bastare ad eliminare i problemi e i disservizi. Le 270 corse saltate in un solo giorno viste nelle settimane scorse sono sintomo di un problema molto più profondo e non limitato all’ambito locale. A Palazzo Garampi lo sanno bene. "Continuiamo a tenere alta l’attenzione rispetto alle difficoltà del sistema del trasporto pubblico locale e ai disservizi che gli utenti continuano a segnalare sia ai gestori sia all’amministrazione comunale, difficoltà che pesano ancora di più quando riguardano corse utilizzate in primis da studenti e lavoratori - premette l’assessore Roberta Frisoni -. Già oltre un mese fa abbiamo chiesto o ottenuto dalla Provincia la convocazione di un tavolo con Start e Agenzia mobilità che permettesse di mettere in fila le criticità emerse in particolare negli ultimi mesi e soprattutto portasse all’individuazione delle misure più efficaci in grado di sopperire a quelle mancanze che non riguardano il solo trasporto pubblico riminese, ma stanno invece mettendo in seria sofferenza l’intero settore a livello nazionale, a causa di una carenza di autisti che necessiterebbe di un importante iniezione di risorse statali". Gli autisti che giungeranno in dicembre saranno d’aiuto, ma "sappiamo che si tratta di una misura esigua rispetto alle esigenze del territorio". L’ex consigliere Enrico Piccari, da utente deluso, aveva posto il tema della riduzione delle corse. "Con Start e Agenzia mobilità ci rivedremo in settimana" chiude l’assessore Frisoni.