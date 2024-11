"Più bambini nei nostri asili nido: aggiungeremo 15 nuovi posti"

Il ritardo al cantiere della scuola media ’Saffi’ non è l’unico. Anche i lavori in corso all’asilo nido ’Mongolfiera’ (dettati in questo caso da una variante al progetto in corso d’opera) hanno costretto il Comune di Santarcangelo a rivedere i piani. E così i bambini, anche per quest’anno scolastico, sono stati accolti negli spazi messi a disposizione dalla scuola privata ’Sacra famiglia’.

Per gli asili nido a Santarcangelo il problema maggiore è che gli attuali posti non bastano più. Quest’anno sono stati oltre 70 i bimbi (considerando anche le richieste pervenute per quelli residenti in comuni vicini) finiti in lista d’attesa, per la mancanza di posti negli asili comunali. Per alcuni esclusi la soluzione è arrivata comunque, grazie ai posti in convenzione nelle strutture private (Pian dei giullari) e allo spazio bimbi ’Piccola rosa’. Ma per rispondere alle richieste delle famiglie, l’amministrazione si prepara a varare un importante investimento sui nidi, già con il bilancio del 2025. "L’abbiamo promesso: l’aumento dei posti nido è tra le priorità dell’amministrazione – premette l’assessore alla scuola Luca Paganelli – Daremo una risposta concreta alle famiglie già con il prossimo bilancio, finanziando l’apertura di altri 15 posti al nido dall’anno scolastico 2025-’26". Paganelli non fornisce ancora dettagli, perché "ci stiamo lavorando. Si stanno valutando un paio di soluzioni". La certezza, ribadisce l’assessore, è che "dal prossimo anno avremo 15 posti in più nelle strutture comunali".

Un’altra certezza è che i lavori al nido ’Mongolfiera’, che dovevano concludersi a settembre, "stanno procedendo. Avremo la scuola di nuovo disponibile dal prossimo anno". Restando ai lavori nelle scuole, nei giorni scorsi il Comune di Santarcangelo ha affidato l’incarico a una ditta specializzata per il monitoraggio della materna ’Biancaneve’ a Sant’Ermete. Il monitoraggio, deciso in via precauzionale, servirà a controllare alcune crepe che sono emerse sulla parete portante di un’aula. "Ma la situazione non desta particolari preoccupazioni – assicura l’amministrazione – I controlli vengono svolti a titolo precauzionale". Il monitoraggio alla ’Biancaneve’, come si legge nella deliberà, andrà avanti "per almeno 9 mesi". La ditta controllerà l’andamento delle crepe attraverso l’installazione di un apposito fessurimetro. L’incarico è stato affidato a un’azienda di San Mauro Pascoli per un importo di 527 euro.