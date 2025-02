"Più conseguenze durante l’estate"

"Per lavoro mi devo spostare molto in provincia e spesso sono a Rimini, dal centro fino al mare – dice Ugo Bergamini –. In estate la questione è impossibile, non si trovano parcheggi nella zona mare e quando si ha la fortuna di potersi fermare sono sempre a pagamento, con dei prezzi salati. Stessa cosa in centro, fuori dalle mura oppure si trovano dei posti bianchi con il disco orario e la possibilità di stare solo un’ora oppure ci sono i parcheggi come il Tiberio e lo Scarpetti. Lì se non paghi la multa è assicurata, ci sono spesso i vigili. Per una persona che lavora come me l’aumento della tariffa non è un bene, anzi alla fine del mese va a gravare sulle spese. Quei piccoli spiccioli giornalieri sommati tra di loro arriverebbero a pagare una serata in pizzeria".