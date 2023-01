"Più controlli dei vigili sulle case vacanza"

Una vera e propria task force dei vigili per controllare le case vacanza che restano nell’ombra e sfuggono alle tariffe dell’imposta di soggiorno. E’ la richiesta di Federalberghi che non ha digerito gli aumenti imposti dall’amministrazione comunale sulle varie aliquote dell’imposta sui turisti. Una tassa che grava anche sulle case vacanza, "ma per questo tipo di attività, non imprenditoriale - premette Luca Cevoli, direttore di Federalberghi - vediamo che nell’anno appena concluso la voce incassi riportava uno zero. Continuiamo a sottolineare che ci sono troppe realtà che sfuggono all’imposta di soggiorno. Prova ne è il fatto che in città è praticamente impossibile trovare un appartamento in affitto per il periodo annuale. La risposta che si ripresenta a chi lo cerca è sempre lo stessa: da maggio in poi arrivano i turisti".

Secondo Federalberghi anche questo comparto incide sui numeri del turismo e di conseguenza lo farebbe sui conti pubblici. Nel documento approvato dal consiglio comunale e relativo all’imposta sui turisti, vengono presi in considerazione anche le case vacanza, gli ostelli, gli affittacamere, i B&B, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e le locande. Anche per queste tipologie di strutture ricettive l’imposta è aumentata passando da 70 centesimi i a 1,20 euro. Ma quante presenze turistiche vengono realmente denunciate? Per Federlaberghi poche. "C’è tanto sommerso. Ci sono molte realtà che utilizzano piattaforme web o i social per presentarsi, e riteniamo che si debba cercare lì. Una richiesta che abbiamo già inoltrato sia alla sindaca che all’assessore al Bilancio". Da anni l’associazione degli albergatori chiede di accendere i riflettori sul mondo ricettivo extra alberghiero, ma in questo caso arrivano ulteriori indicazioni. "In passato quando l’amministrazione ha voluto realmente incidere su problematiche che colpivano il turismo, quali l’abusivismo commerciale ad esempio, ha organizzato i Nac, i nucleo anti abusivismo commerciale. Perché non prevedere l’impiego di agenti per verifiche e controlli sui social e sulle piattaforme?". Per l’associazione sarebbero denari garantiti.Nel frattempo nel comparto alberghiero ci si prepara agli aumenti, "ma ancora non sappiamo come dobbiamo regolarci. L’amministrazione ha rimandato a data da destinarsi l’entrata in vigore degli aumenti, mentre su sito vediamo che sono già passati". Altro nodo da sciogliere è il rimborso dell’imposta tra il 26 novembre e l’8 gennaio, come annunciato dalla giunta. "Ancora attendiamo le modalità per richiedere il rimborso mentre il versamento del 16 gennaio scade tra pochi giorni".

Andrea Oliva