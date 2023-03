Più controlli e l’uso di fototrappole per stanare i ’furbetti’ dei rifiuti

I controlli delle guardie ecologiche volontarie e della polizia locale contro i ’furbetti’ dei rifiuti vanno avanti. Anche domenica i volontari, insieme ai vigili, hanno ’indagato’ per le vie del centro, per risalire all’identità di chi non ha conferito regolarmente i rifiuti o ha abbandonato i sacchetti dell’immondizia fuori dagli appositi contenitori. La crociata per la raccolta differenziata e contro l’abbandono dei rifiuti, a Santarcangelo, presto non si limiterà ai controlli. "Nel giro di qualche mese – assicura la vicesindaca Pamela Fussi – saranno installate anche a Santarcangelo le fototrappole. Stiamo perfezionando l’iter amministrativo per il loro utilizzo". Entro l’estate le fototrappole (il cui impiego era stato annunciato dall’amministrazione nel 2022) dovrebbero essere attive.

Nel frattempo il Comune ha fatto il punto sulle azioni già avviate per l’ambiente, la mobilità sostenibile e il risparmio energetico. Avanti tutta con nuove piste ciclabili, anche tramite gli accordi con i privati per i vari piani urbanistici. Per il nuovo ponte ciclopedonale sul Marecchia (via Trasversale Marecchia) annunciato da anni, sono scattate le procedure per ottenere il prestito dalla Cassa depositi e prestiti. L’intervento costerà poco più di un milione di euro, finanziato attraverso un prestito della durata di 29 anni. Restando in tema di mobilità, si amplierà la rete di colonnine di ricarica per le auto elettriche. Attualmente sono 10 gli impianti su suolo pubblico, e presto ne arriveranno altri 4. Lo scorso anno sono state 1.164 le ricariche effettuate. Diversi poi gli interventi per riqualificare le aree verdi e crearne delle nuove: dal parco del Macabucco alla sistemazione del parco Carracci, due opere costate in tutto mezzo milione di euro.

Restando al verde, nel 2022 a Santarcangelo sono stati piantati quasi 500 tra alberi, arbusti e piante ornamentali. In alcuni casi le nuove piante sono servite a sostituire quelle abbattute. Sul fronte dei consumi, "Santarcangelo – osserva la Fussi – si dimostra città attenta al contenimento del consumo di plastica, come ci confermano i dati di case dell’acqua e del pulito. Nel 2022 i tre distributori all’area Campana, a San Vito e San Martino hanno erogato 840mila litri d’acqua naturale e frizzante". Con grande risparmio di plastica e anche per le tasche dei santarcangiolesi, che hanno risparmiato (si calcola) quasi 2 milioni di euro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia. La casa del pulito, che "molto presto tornerà attiva", ha erogato 2mila litri di detersivo per lavatrici e quasi mille di ammorbidente.