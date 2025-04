"Più controlli per fermare il vandalo delle auto. Ma niente telecamere"

Più controlli al parcheggio 3 di Verucchio dopo l’ennesimo raid vandalico. Ad annunciare il giro di vite è l’assessore con delega alla sicurezza Paolo Masini, che interviene dopo il brutto episodio della notte di sabato scorso, quando sono state tagliate con un coltello le gomme di 3 macchine, tutte appartenenti ai dipendenti dell’hotel Oste del Castello di Andrea Biotti. Una vicenda su cui i carabinieri stanno indagando per cercare di fare luce e risalire al colpevole.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni per quanto riguarda quest’area del paese – dice Masini – e ci stiamo attivando per garantire un maggiore presidio e monitoraggio in una zona che, vista anche la sua posizione, è particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza. Abbiamo interessato le forze dell’ordine affinché il parcheggio e anche l’area limitrofa possano essere attenzionati maggiormente in futuro. Mi riferisco a un aumento dei controlli, magari anche con il coinvolgimento della polizia locale. All’inizio sembravano episodi sporadici, ma di recenti i fatti hanno continuato a ripetersi. Per questo, riteniamo sia necessario alzare delle nuove difese". Quanto all’installazione di telecamere invocata da Biotti, "al momento il Comune sta portando avanti un progetto per il potenziamento della videosorveglianza – chiarisce Masini – Sono previsti nuovi occhi elettronici in corrispondenza dei varchi di accesso al paese, tuttavia non è prevista l’installazione di telecamere al parcheggio 3. Sicuramente, se in futuro ci saranno a disposizione nuove risorse, valuteremo la possibilità di estendere la nostra rete di telecamere anche in questo luogo".

I vandalismi di sabato scorso preoccupano non poco il titolare dell’hotel Oste del Castello. Anche perché in passato si erano verificati già episodi simili. Non è la prima volta che i dipendenti, e in un caso un cliente della struttura, si sono ritrovati le gomme delle macchine a terra, tagliate. "Siamo arrivai già a 6 episodi da ottobre a oggi", ha spiegato ieri Biotti. "Non è possibile pensare di andare avanti così – ha aggiunto l’imprenditore – Sono disponibile a pagare di tasca mia un impianto di videosorveglianza al parcheggio pubblico. Se il Comune fa gli atti, io ci sono".