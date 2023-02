"Più controlli sugli alberi"

Salvaguardia delle alberature esistenti, mappatura sullo stato di salute delle piante, informazione mirata e diffusa per i residenti, nonché creazione di convegni con interventi di specialisti nel settore green. Sono alcune delle richieste avanzate da una delegazione del gruppo social Per La Verde Riccione, che fa capo a Daniele Massarente, durante l’incontro tenutosi con i vertici della Geat, con ul presidente Fabio Galli e il direttore Giovanni Moretti.

Per l’occasione il gruppo che s’interessa di temi ambientali, in particolare del verde pubblico, ha pure chiesto un maggiore controllo sulle ditte che eseguono potature, il ripristino della aree spoglie lungo le vie cittadine e progettazione di sistemi per il recupero delle acque piovane. In elenco infine la richiesta di individuare alberi monumentali per inserirli nell’elenco nazionale. Osservazioni e proposte, discusse nella sede Geat che per l’occasione ha fornito varie risposte tecniche, sono state accolte favorevolmente. Dovranno comunque essere sposate dall’amministrazione comunale, trovando risorse economiche a copertura degli interventi.

ni. co.