"Più di 80 botteghe storiche, ricetta vincente"

Negli ultimi cinque anni Rimini è diventata la città delle botteghe storiche. Il progetto nato per esaltare i tratti distintivi del commercio riminese ha dato i suoi frutti. L’Albo comunale è stato aperto nel 2018, anno in cui vennero iscritte tre botteghe. Era solo un inizio. A quelle ne seguirono 19 nel 2019, passando a 51 a fine 2020, 63 a fine 2021, 70 a conclusione del 2022, per arrivare alle 75 di quest’anno, a cui se ne aggiungeranno presto altre 6 attualmente in fase di iscrizione. "Bar, negozi, artigiani, ristoratori: l’albo comunale, istituito con una deliberazione di giunta nel 2019, vede al suo interno un ventaglio di attività molto variegato che ha come filo rosso comune il solido radicamento con il territorio – spiega l’assessore Juri Magrini -. Famiglie e generazioni di commercianti che, con le loro vetrine aperte, hanno contribuito a scrivere il racconto di una Rimini ancorata alle sue radici e allo stesso tempo in continua evoluzione. Il rilancio dell’Albo delle Botteghe storiche si basa sulla ferma convinzione che la valorizzazione delle imprese del tessuto produttivo e commerciale locale possa accrescere il prestigio dell’intera rete commerciale". In questi anni le agevolazioni fiscali ‘No tax area’ legate al progetto hanno visto liquidati 125 contributi per 290mila euro complessivi.