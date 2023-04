Più di cento progetti per la nuova primaria in via Grazia Verenin

Sono stati oltre cento i progetti presentati in occasione del bando Fai Bene per la realizzazione della futura scuola elementare che nascerà su un’area pubblica nella zona di Rimini nord, precisamente lungo via Verenin Grazia, tra il lungomare di Viserbella e la Statale 16. Alla chiusura del bando, pubblicato sulla piattaforma messa a punto dal Consiglio nazionale architetti pianificatori paesaggisti e conservatori (concorsiawn.it), sono state più di 100 le proposte arrivate per il progetto che verrà finanziato da Inail con un investimento di 5,5 milioni di euro. "Pensare oggi una nuova scuola – spiegano gli assessori Chiara Bellini (foto) e Mattia Morolli – significa riflettere creativamente e invertire le logiche tradizionali, a favore di ambienti modulari che consentano l’interazione tra interno ed esterno, l’inclusività e la sperimentazione".