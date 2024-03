Più di cento studenti a lezione dalla Polizia sui rischi di internet

Il cyberbullismo e i rischi di internet. I ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Coriano parteciperanno oggi ad un incontro organizzato al Teatro CorTe di Coriano con la partecipazione della Polizia postale di Rimini e l’Ufficio scolastico provinciale. Saranno 110 i ragazzi a cui parleranno gli agenti della Postale, per riflettere sui pericoli della rete, sul corretto uso dei social, sui reati e sugli illeciti più frequenti, i cyber crime, che si commettono attraverso i social. Si tratta di reati quali la diffusione di immagini, il phishing, la sostituzione di persona, lo stalking e cyberstalking, la diffamazione, le molestie, le ingiurie, il trattamento illecito dei dati personali. L’istituto di Coriano da anni sensibilizza gli studenti e le loro famiglie sul corretto utilizzo della rete. Anche i docenti partecipano a percorsi di formazione per poter essere pronti nel rispondere alle esigenze dei ragazzi e far fronte alle problematiche legate ad un uso scorretto di Internet.

"La società offre svariate opportunità con l’uso di internet e della rete – spiega l’assessore alla Scuola, Paolo Ottogalli -. Questo comporta anche dei rischi che occorre conoscere per evitare e prevenire problematiche a discapito dei nostri ragazzi. Grazie all’iniziativa dell’Istituto comprensivo, patrocinata dall’amministrazione, che vede la partecipazione di esperti della polizia postale, gli studenti avranno la possibilità di essere informati e sensibilizzati sull’uso corretto degli strumenti del web. Saper gestire la propria vita, anche on line, in modo consapevole attraverso i social network è infatti la prima garanzia per non incorrere nei pericoli, talvolta deleteri alla crescita psicofisica dei più giovani".