Più educazione nel rispetto delle diversità

Perché è ai nostri bambini e ragazzi che desidero rivolgermi. A loro, agli adulti del domani, dico: vivete giorno per giorno con le vostre madri, le vostri mogli e compagne, le vostre nonne, le vostre colleghe sui luoghi di lavoro nel segno di sentimenti veri come l’amicizia, l’amore, la solidarietà. Non lasciatevi trascinare, né tantomeno ingannare, da frequentazioni di persone fuorvianti che vedono le donne come un pretesto per dare sfogo alle proprie frustrazioni, rancori o violenze.

Come donna, madre e imprenditrice, nonostante i passi avanti compiuti dal sesso femminile, constato che nel nostro Paese c’è un grande bisogno di costruire e coltivare, giorno dopo giorno, la cultura dell’uguaglianza e del rispetto verso le donne, sia sui posti di lavoro che tra le mura delle proprie case. C’è ancora tanta strada da fare ma combattere la cultura del potere e della prevaricazione si può e si deve, a partire dalla più tenera età e dai banchi di scuola promuovendo la parità di genere. In questa giornata desidero anche rivolgere un’attenzione particolare e una riflessione sul mondo femminile con le parole di Madre Teresa di Calcutta, paladina di valori universali quali la pace e il rispetto per il prossimo, pioniera di valori di dedizione verso l’altro e di grande forza anche durante le avversità più grandi. ‘Tieni sempre presente’ è la poesia di Madre Teresa dedicata a tutte le donne. Non dobbiamo dimenticarla.

Domenica Spinelli