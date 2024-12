"Più eventi sul lungomare"

"La formula del veglione in albergo piace molto, noi al momento siamo pieni: siamo sicuri che sarà un bel Capodanno per la Riviera". Lo afferma Giovanni Conti del Waldorf Hotel di viale Vespucci che in vista della notte di San Silvestro registra il tutto esaurito. "Molti clienti aspetteranno la mezzanotte in struttura con il cenone per poi andare a festeggiare in piazza. Altri ancora si sono limitati a prenotare pernottamento e colazione. L’andamento è positivo, anche per quanto riguarda i giorni che seguiranno il Capodanno. Unico neo è rappresentato dagli eventi e dai concerti: sono tutti spalmati in centro storico, sul mare non è rimasto nulla o quasi. Peccato, perché in passato gli spettacoli sul lungomare avevano funzionato molto bene".