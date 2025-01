Più imprese sulla costa, ma in valle si chiude

Aumenta il numero delle imprese nella provincia di Rimini. Il dato emerge dall’Osservatorio della Camera di Commercio guardando all’andamento del 2024.

Il numero delle imprese attive arriva a 34.661, certificando la dinamicità del territorio, non a caso sono presenti 102 imprese ogni mille abitanti contro una media regionale di 87. Ma la fotografia che offre il report mostra anche un territorio provinciale che procede a due velocità.

Sono in aumento (+1,1%) le attività imprenditoriali nel comune di Rimini, dove si concentra il 43,9% delle imprese. Crescono (+1,1%) anche le imprese attive nel comune di Riccione la cui incidenza sul totale in provincia è del 12,3%. In generale nei comuni della costa si ha un aumento dello +0,9% (73,3% l’incidenza). Allontanandosi dalla costa, nei comuni limitrofi a Rimini si continua ad avere un +0,8%. Nelle vallate, invece, le difficoltà aumentano. Sono in diminuzione le attività imprenditoriali in Valconca (-0,5%, 7,2% del totale delle imprese provinciali), Valmarecchia (-1,2%, 8,2%), in collina (-0,7%, 17,0%) e in montagna (-1,8% la dinamica, 1,3% l’incidenza).

Guardando ai principali settori economici si trovano, nell’ordine, il commercio (23,9% incidenza sul totale delle imprese attive) in flessione dell’1,1% rispetto al medesimo periodo del 2023; le costruzioni (incidenza del 14,9%, +1,7%), le attività di alloggio e ristorazione (13,6% del totale, +1,0%), le attività immobiliari (incidenza del 10,2%, variazione del +2,1%) e le ‘altre attività di servizio’ (incidenza del 4,4% sul totale, +0,9% la dinamica) che comprendono i servizi alla persona come acconciatori e centri estetici. I settori in difficoltà restano il manifatturiero (-2,0% il saldo delle imprese) e l’agricoltura (-3,5%).

Crescono le imprese nelle ‘attività professionali, scientifiche e tecniche’ (+4,6% la variazione), nel ‘noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese’ (+4,2%), nelle attività sportive e di intrattenimento (+2,1%), e le attività finanziarie (credito e assicurazione) al +5,2%. Stabile il comparto ‘trasporto e magazzinaggio’ (+0,2%).

Riassumendo nel corso del 2024 si sono verificate 2.299 iscrizioni e 2.120 cancellazioni, per un saldo positivo di 179 unità. Un risultato importante perché l’anno precedente il saldo era stato positivo per sole 42 iscrizioni. Il dato del 2024 è migliore di quello regionale e inferiore al nazionale. Nel confronto con il 2023 si riscontra anche un aumento delle imprese attive pari allo 0,6%, in controtendenza rispetto al dato regionale (-0,7%) e nazionale (-0,9%).