Più incidenti a Santarcangelo Ogni giorno 23 multe sulle strade

Ventitrè multe al giorno sulle strade di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana nel corso del 2022. Di queste, circa il 40 per cento riguarda automobilisti pizzicati in divieti di sosta. Questi i dati che fotografano l’attività della polizia locale, che ha chiuso il 2022 con oltre 9mila interventi effettuati tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana. Stabile rispetto al 2021 il numero di pattuglie in campo, che ammontano a 1.350 per un totale di 2.789 veicoli controllati. Crescono del 14%, invece, i posti di controllo che raggiungono quota 668, di cui 168 realizzati con strumentazione elettronica per la verifica del rispetto dei limiti di velocità: questi ultimi controlli hanno rilevato 2.209 violazioni, circa il 41% in più rispetto al 2021. In aumento anche le sanzioni fatte nel centro storico di Santarcangelo dal vigile elettronico per accesso non autorizzato nella zona a traffico limitato: 2.040 nel 2022 rispetto alle 1.246 del 2021. Cresce anche il numero di patenti ritirate, 27 contro le 17 dell’anno precedente, ma ancora lontano dai livelli pre-Covid (79 nel 2019). In totale, gli agenti della polizia locale hanno ‘staccato’ 8.451 sanzioni per violazioni al codice della strada: 3.330 per divieti di sosta, 5.121 per altre infrazioni. A queste si sommano 56 sanzioni per abbandono rifiuti, mancato rispetto dei regolamenti comunali e delle normative sul commercio.

Continuano a crescere lievemente, dopo il calo registrato nel 2020 con il lockdown, gli incidenti rilevati dalla polizia locale nei tre comuni, che nel 2022 raggiungono quota 136, mentre nel 2021 erano stati 127. In tre quinti degli incidenti ci sono stati feriti, che passano da 68 nel 2021 a 84 nel 2022. A fronte della crescita degli incidenti, spesso causati dall’eccessiva velocità, "faremo più controlli grazie a un telelaser mobile di nuova generazione, che si aggiunge allo Scout speed e agli autovelox", ricorda l’assessore alla sicurezza di Santarcangelo Filippo Sacchetti.

Il presidio del territorio da parte della polizia locale non si è comunque limitato a viabilità e sosta, ma ha riguardato anche 235 controlli nei centri storici o presso i parchi pubblici – che gli agenti hanno svolto appiedati o con le nuove biciclette elettriche in dotazione al comando – 315 interventi per rumori e 246 controlli per atti vandalici e danneggiamenti. Sono stati 145 i servizi di presidio di manifestazioni ed eventi, tra cui sicuramente spicca in termini di impegno organizzativo la partenza dell’11esima tappa del Giro d’Italia – partita da Santarcangelo il 18 maggio 2022 – e i 119 controlli fatti in occasione dei mercati e fiere. "I dati – osserva Ronny Raggini, sindaco di Poggio Torriana e assessore alla polizia locale per l’Unione Valmarecchia – testimoniano la crescente attenzione verso l’attività di controllo su tutto il territorio. È un impegno costante, per il quale esprimiamo il nostro ringraziamento nei confronti del corpo".