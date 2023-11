Più istruite ma meno pagate: le donne cercano lavoro altrove

"Più occupate, meglio ostruite, ma meno pagate rispetto ai colleghi maschi". In estrema sintesi è il quadro tracciato dalla consigliera provinciale alle politiche di genere e alle pari opportunità, Barbara Di Natale (in foto), sulla condizione delle donne nel Riminee emersa dall’ultimo report dell’Osservatorio di genere della Provincia. Il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni è del 57,9%, inferiore a quello regionale pari al 63,4%, ma superiore al 51,1% che si registra a livello nazionale. Analizzando i dati si vede come le donne arrivino nel mondo del lavoro dopo gli uomini, proseguendo con il percorso di studi e specializzandosi.

ll tasso di disoccupazione tra le donne è pari all’8%, superiore a quello regionale (6,2%), inferiore a quello nazionale (9,5%). Ma c’è un altro aspetto che deve far riflettere, al fine di approntare adeguate politiche occupazionali. Si tratta della disoccupazione nella fascia di età compresa tra 35 e 49 anni che sale al 12,3%. In parte, spiega la Di Natale, può essere causata dalle basse retribuzioni nel Riminese per le donne, che le portano a cercare altrove stipendi più in linea con le mansioni svolte o il grado di preparazione raggiunto.

Capitolo famiglia. Nel 2022 il numero di figli per ogni famiglia è arrivato a 1,16, leggermente superiore all’anno precedente. È la prima volta che il segno è positivo negli ultimi vent’anni. Continua ad alzarsi l’età media del parto arrivata a 32,7 anni, ed anche quella del matrimonio. Allo stesso modo si alza il numero delle famiglie omogenitoriali in aumento del 20% negli ultimi 12 anni. L’82% dei nuclei monogenitoriali è composto da donne. Cresce poi anche il numero delle donne di origini straniera sul territorio provinciale. Sono le ucraine le più presenti (4.185), seguite da romene e albanesi. Poco più di un migliaio le cinesi e le donne arrivate dal Marocco.