Più lavoro per giunta e consiglieri

Meno di un consiglio comunale al mese a Santarcangelo, durante il 2022. Le delibere approvate, in compenso, sono state poco meno di un centinaio: 93 per la precisione. Sempre lo scorso anno la giunta si è riunita per 68 volte, firmando 189 delibere. Sono i numeri dell’attività di giunta e consiglio nel corso dell’anno appena concluso. Nonostante anche nel 2022 si sia dovuto ricorrere spesso, a causa del Covid, alla modalità mista di partecipazione (e in presenza e in videoconferenza), rispetto all’anno precedente è aumentato del 4% il numero gli atti approvati, sia quelli della giunta che quelli del consiglio. Per la sindaca Alice Parma "è il segno che, in una fase storica di criticità e incertezza, abbiamo cercato di lavorare spediti per dare delle risposte tempestive a cittadini e imprese". La macchina comunale è stata rivoluzionata da pensionamenti e mobilità, con la sostituzione di quasi il 30% del personale in municipio.