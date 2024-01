Più matrimoni ma ci si sposa sempre più tardi

Trentotto matrimoni in più rispetto allo scorso anno. Ancora in aumento il numero dei nuclei familiari. Sono 68.832 le famiglie totali nel comune di Rimini, con un incremento di 321 nuclei rispetto al 2022, di 3.938 rispetto a dieci anni fa. In aumento sul 2022 le famiglie italiane che arrivano a quota 58.228 (+148) e anche quella con cittadinanza mista italiana e straniera, salite a 3.677 (+108), calano invece quelle formate da soli cittadini stranieri che ammontano in tutto a 6.927 (-25). La maggioranza delle famiglie è composta da un singolo componente ed ammonta a 26.689 unità pari al 39% delle famiglie totali, in aumento di +176 unità rispetto al 2022 e del +13,50% nel confronto con il dato di dieci anni fa. Il rapporto è di 4 single ogni 10 nuclei familiari. Sono 10.821 (il 40%) le persone sole dai 65 anni in poi.

Come già detto crescono anche i matrimoni celebrati a Rimini con sposi sia residenti sia non residenti. Sono convolate a nozze 416 coppie (+38), di cui 291 con rito civile (+40) e 125 in chiesa (-2 rispetto all’anno scorso). Da mettere sotto la lente l’età media degli sposi, pari a 39,44 per la donna e 43,77 per l’uomo: sono le più alte della serie storica riminese. Nel 2022 sono state celebrate 12 nuove unioni civili, esattamente come quelle del 2022.