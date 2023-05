Più musica nei chiringuito, meno al Marano

Mezz’ora in più di musica per le feste dei chiringuito e degli stabilimenti balneari. Ma un taglio netto all’orario delle emissioni sonore nei locali del Marano (dalla 128 a confine con Rimini) e nella zona sud dalla zona 23 alla 50.

Marano e zona sud. In questi casi dal lunedì al giovedì lo stop alla musica dovrà avvenire a mezzanotte e mezza e non più all’una e trenta, togliendo un’ora esatta di musica. Gli orari potranno invece allungarsi nel fine settimana, dal venerdì alla domenica, quando le casse potranno rimanere accese fino alle 2 nella notte. Anche in questo caso c’è stato tuttavia un taglio rispetto allo scorso anno quando il limite erano le 2,30. In tutte queste situazioni per i locali ed anche gli stabilimenti balneari interessati "è consentita musica da intrattenimento udibile solo all’interno del perimetro di somministrazione", si ritrova scritto negli atti.

Chiringuito. I piccoli chioschi spuntati negli ultimi anni vengono equiparati alle feste degli stabilimenti balneari. Le feste possono essere al massimo 10 in un mese. In tutte queste occasioni la musica potrà spegnersi nei weekend trenta minuti dopo la mezzanotte e non più allo scoccare delle 24. Ma non è l’unica novità. Infatti le feste potranno cominciare già dalle 18 e non più dalle 20,30 per il classico dopo cena. Un fatto importante perché consentirà di passare l’intera serata in spiaggia vista la possibilità per bagnini e gestori dei chioschi di attrezzarsi con catering e banqueting oltre all’opportunità di portare sulla sabbia musicisti per esibizioni dal vivo. Tolte le dieci feste mensili, in tutti gli altri giorni la musica di sottofondo potrà essere messa dalle 16 alle 24.

Ristoranti in spiaggia. Chi non si trova nella zona del Marano o tra gli stabilimenti 23 e 50 a sud, potrà comunque proporre intrattenimento musicale anche con musicisti e karaoke purché si senta solo all’interno del locale. Rispetto allo scorso anno i limiti non cambiano, mezzanotte e trenta minuti durante la settimana e l’una dal venerdì alla domenica. Cambia invece l’orario di inizio che potrà essere le 18 e non più le 20,30-21 come accadeva l’estate scorsa.

Locali in città. Allontanandosi dalla spiaggia non ci saranno cambiamenti rispetto a dodici mesi fa. Per ristoranti e locali in città lo stop alla musica da intrattenimento o karaoke dovrà avvenire all’una della notte nei weekend e a mezzanotte e trenta minuti nei giorni infrasettimanali. Le emissioni non dovranno essere udibili dall’esterno del locale. È concesso mantenere la musica di sottofondo fino alle 2 del mattino. Soddisfatta Confcommercio. "Ora che abbiamo regole chiare, usiamole con buonsenso".

Andrea Oliva