Più pattuglie in ospedale, nuove telecamere contro ladri e vandali

Si alza la guardia sull’ospedale ’Infermi’. Verranno installate nel giro di un mese (più o meno) le nuove telecamere di sicurezza, a protezione dell’area del parcheggio. Una misura disposta dall’Ausl a seguito degli episodi di vandalismo e dei furti ai danni delle auto. L’Ausl ha già affidato l’incarico per installare il nuovo sistema di videosorveglianza alla ditta riminese Davani, per un importo di quasi 58mila euro. E nella delibera viene indicato il 31 gennaio 2025 quale data di fine lavori per il montaggio degli impianti. Le telecamere nei parcheggi non sono l’unica misura messa in campo per aumentare la sicurezza. A inizio mese è stato firmato, in Prefettura, il protocollo per la sicurezza dei sanitari degli ospedali di Rimini e Riccione. Tra le azioni decise il prolungamento del servizio del posto di polizia all’ospedale di Rimini tutti i giorni fino alle 20, il potenziamento delle linee telefoniche dirette con le centrali delle forze dell’ordine, più pattuglie impegnate a fare controlli in entrambi gli ospedali. Previsto inoltre il potenziamento dei sistemi di allarme, sia a Rimini che a Riccione.