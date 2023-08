"Più posti al nido e 3 milioni di investimenti"

Sono quattordici i posti nido in più costituiti dall’amministrazione di Misano, dove c’è stato un vero e proprio boom di domande. Stando ai numeri che fornisce la vicesindaca Maria Elena Malpassi, Misano già oggi ha raggiunto "la copertura prevista dagli obiettivi europei, nazionali e regionali, del 33%". Magra consolazione per i genitori in lista di attesa. "Con il bando chiuso a luglio sono pervenute 79 domande a fronte di 48 posti disponibili tra Misano e il nido intercomunale" premette l’assessore. Le domande di quest’anno sono aumentate rispetto al passato. "Negli ultimi anni le richieste da parte delle famiglie sono notevolmente aumentate, passando dalle 50 nel 2019 alle 79 di oggi. Di contro assistiamo alla drastica diminuzione delle nascite che sono passate dalle 113 del 2019 alle 93 del 2022". Se ci sono meno bambini ma più domande, secondo la vicesindaca, lo si deve "alla misura regionale ‘Al nido con la Regione’ che abbatte le rette in modo significativo fino all’80%".

Per i genitori è una manna, crescono le richieste ma poi i posti al nido non si trovano per tutti. Per Veronica Pontis, consigliera della Lega, l’amministrazione deve programmare investimenti adeguati a dare una risposta esaustiva, ma nel triennale non si vedono investimenti in strutture simili. La vicesindaca Malpassi non ci sta a incassare e presenta le linee su cui si sta muovendo la giunta. "Stiamo ragionando come giunta e ipotizzando delle soluzioni. Una possibilità concreta potrebbe essere la realizzazione di spazi per la fascia 06, che possano ospitare bambini in età sia di nido che di materna, così da scaricare il più possibile la lista d’attesa, anche nell’ottica di facilitare l’occupazione femminile e di garantire un servizio educativo e sociale ai bambini e alle loro famiglie". Infine: "Sul tema infanzia preme tuttavia sottolineare come il comune di Misano, da sempre, abbia dimostrato grande sensibilità e attenzione, tanto da destinare all’intero settore della pubblica istruzione oltre 3 milioni di euro, ovvero un quinto dell’intero bilancio comunale. Ciò ha consentito anche di aumentare progressivamente di anno in anno i posti al nido e di garantire una copertura totale ai bambini in età di scuola infanzia 36, con anche una sezione privata paritaria che il Comune sostiene con 30mila euro".

Andrea Oliva