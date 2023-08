Più posti nei nidi privati per chi è nella graduatoria

Posti nido ‘comprati’ nelle strutture private e la possibilità di valutare un secondo inserimento a gennaio negli asili. Sono alcune delle proposte emerse durante il confronto tra le mamme che hanno avviato una petizione on-line per chiedere più posti pubblici nei nidi, e l’amministrazione comunale. Oltre alla petizione avevano inviato una lettera in municipio e al presidente regionale Bonaccini. A inizio settimana una delegazione di mamme ha incontrato la vicesindaca con delega alla scuola, Chiara Bellini. "E’ stato un incontro molto positivo - spiega la vicesindaca -. Ho apprezzato il lavoro fatto dalle mamme che hanno analizzato la situazione e fatto proposte che andremo a valutare. Abbiamo chiesto loro si proseguire con gli incontri fissando il prossimo già per settembre". Da una parte l’amministrazione comunale ha presentato alcune delle iniziative che l’ente sta facendo per aumentare la disponibilità di posti al nido. Ne fanno parte l’intenzione di chiedere tra i 15 e i 20 posti a strutture private per poi proporli alle famiglie in graduatoria. Inoltre il Comune intende agevolare i nidi privati che vogliono ampliare l’offerta. Le mamme hanno anche proposto soluzioni, spiegano Mary Grace Laghi e Silvia Canducci: "Fare un secondo inserimento a gennaio considerando l’età dei bambini in quel momento, in modo che quelli che a settembre risultano lattanti siano più grandi, richiedendo un rapporto educatricebambino più basso; ‘comprare’ posti nei nidi dei comuni limitrofi, così come fanno nei privati; controllare meglio l’effettivo utilizzo del servizio da chi ha il posti nei nidi comunali".