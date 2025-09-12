Più residenti, ma Rimini invecchia. Nel 2042 un giovane ogni 3 anziani

Rimini non è una città per vecchi, dicono le statistiche nazionali quando si parla di luoghi di divertimento, sport ed eventi vari. Ma la realtà è ben diversa se si guarda alla situazione demografica. La popolazione sta invecchiando in modo costante e di questo passo nel 2042 avremo un giovane ogni tre anziani (over 65). "Un dato che ci mette davanti a importanti questioni strategiche legate alle politiche sociali e al rafforzamento del sistema di welfare locale" ammette l’assessore Anna Montini. La buona notizia è che Rimini non si sta spopolando. Se in Italia la natalità si riduce sempre di più e nelle città come nei paesi la popolazione si riduce sempre di più, Rimini sta avendo uno sviluppo in senso opposto. Da 7 anni la popolazione complessiva è in crescita, siamo a 151mila abitanti e in futuro aumenterà ancora.

"L’analisi dei dati locali – sottolinea Montini – rivela uno scenario differente per la nostra città. Le proiezioni elaborate attraverso le statistiche sperimentali di Istat per il periodo dal 2023 fino al 2042, indicano per Rimini una dinamica demografica in controtendenza rispetto al panorama nazionale". I numeri parlano chiaro. Si stima che la popolazione aumenterà del 4,65%, passando da 151mila a 157.415 nel 2042. "Questo incremento deriva da una combinazione di fattori – continua Montini – Abbiamo un saldo naturale positivo, con nascite previste in crescita del 27,35% che superano l’aumento dei decessi (+21,95%), ma anche flussi migratori che, pur registrando una diminuzione degli arrivi (-15,15%), mantengono un bilancio favorevole grazie alla riduzione maggiore delle partenze (-22,22%)". Se Rimini riesce a contenere il calo demografico è grazie alla sua attrattività. Vivere qui piace, c’è chi si trasferisce per crescere i propri figli. Questo riduce lo spopolamento e anzi inverte il processo portando a un aumento della popolazione residente. Ma non è l’unico fattore. L’età media della popolazione è destinata a crescere passando da 46,66 a 49,6 anni. Allo stesso modo crescerà la fascia degli over 65 che aumenterà significativamente passando dal 24,46% al 32,53% del totale.

Ciò significa che, nel 2042, a Rimini un residente su tre avrà più di 65 anni. Nell’arco di 18 anni il tasso di crescita complessivo è destinato a subire una flessione scivolando da 5,1 a 0,9 punti (la media nazionale prevista è del -4%). "Questi dati confermano Rimini come una città attrattiva in cui scegliere di vivere, e rappresentano una validazione delle politiche di rigenerazione, di inclusione, vivibilità e benessere su cui l’amministrazione comunale ha concentrato i propri sforzi". Intanto il Comune va in soccorso degli anziani più fragili. Vengono investiti 280mila euro per soluzioni domotiche nelle abitazioni, con dispositivi di allarme, rilevatori di cadute, di fumo, di anidride carbonica e altro ancora.

Andrea Oliva