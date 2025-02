"Più risorse per aiutare le nostre divise"

"Come maggioranza crediamo si debba smettere di utilizzare le forze dell’ordine a solo scopo strumentale e di posizionamento politico. Per questo come consiglieri di centrosinistra in aula non ci siamo solo limitati a un doveroso ringraziamento alle forze dell’ordine come ha fatto la destra. Abbiamo invece voluto rimarcare la necessità che dal governo vengano stanziate adeguate risorse per l’importante lavoro che svolgono".

Lo hanno dichiarato Paolo Calvano e Alice Parma, capogruppo e vice capogruppo del Partito democratico in assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.