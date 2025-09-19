Più rotonde e ciclabili, meno incidenti. E la qualità dell’aria migliora

Meno incidenti sulle strade di Rimini. Calo drastico negli ultimi 25 anni dei decessi sull’asfalto. Ed anche sul piano dell’inquinamento ci sono miglioramenti tangibili. A fare il punto ci pensano gli assessori Anna Montini, all’Ambiente, e Mattia Morolli, ai Lavori pubblci. Questo perché "gli interventi sulla sicurezza stradale, in particolare sulla divisione e demarcazione dei diversi sistemi di muoversi (piste ciclabili, nuove rotatorie in sostituzione di incroci pericolosi), insieme a misure adottate a livello nazionale, hanno certamente condotto a un incremento del calo del numero di sinistri e delle vittime". I morti sulle strade nel 2000 erano 29, mentre gli incidenti 2.585. Nel 2024 i decessi sono stati 4 e i sinistri 1.383. Ed eccoci alla qualità dell’aria. Il dibattito è quanto di più attuale si possa pensare. Il passaggio all’elettrico pensionando le motorizzazioni termiche sta esplodendo in Europa, dove la stessa Ue aveva posto il traguardo del 2035 per l’eliminazione dei motori termici. Lo stesso Mario Draghi, nei giorni scorsi, ha detto che sono venuti a mancare i presupposti per la trasformazione della mobilità a quella data. In altri termini non sarà possibile rinunciare alle motorizzazioni termiche. Ciò significa rivedere programmi e obiettivi.

Ma cosa sta accadendo nel frattempo all’aria sulla città di Rimini? Nel 2012 si è raggiunto il picco di giornate con valori di Pm10 superiori al consentito: ben 89. Nel corso degli anni le politiche intraprese hanno progressivamente ridotto quel numero arrivando alle 34 del 2023, salvo poi alzarsi a 40 giornate nel corso del 2024. Intanto per il Comune la transizione verso l’elettrico sta funzionando. "Sono operative 42 colonnine elettriche distribuite in 23 postazioni di ricarica sul territorio comunale, mentre il trasporto pubblico locale si conferma sempre più sostenibile con 22 bus elettrici di Start Romagna in servizio sulle linee 1, 2, 14 e 15 e l’aggiunta della linea 4 che proprio in questi giorni ha inaugurato il primo mezzo full electric da 12 metri. Mezzi elettrici hanno già percorso oltre 150mila chilometri, ai quali aggiungere anche quelli percorsi dal Metromare che utilizza esclusivamente mezzi full electric. Anche il servizio gratuito a chiamata Shuttlemare, attivo da cinque anni, rappresenta un modello virtuoso di mobilità sostenibile: solo nell’estate 2025 ha trasportato 50mila passeggeri".