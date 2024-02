Più sostegno ai centri per anziani

Valorizzare i centri per anziani. Il Comune di Rimini ha approvato un piano per consolidare la rete e sostenerla economicamente. Una serie di provvedimenti che riguarderanno 4.700 iscritti. Le misure da adottare sono funzionali a favorire la partecipazione attiva dei centri alla vita del territorio, attraverso un loro coinvolgimento nella programmazione e progettazione degli interventi sociosanitari comunali e distrettuali. I centri anziani, sottolineano dal Comune, saranno chiamati ad assicurare una frequenza di attività di almeno quattro giorni a settimana, un numero di iscritti e frequentanti non inferiore a 50 e una dotazione di regole di funzionamento che garantiscano la libera adesione dei nuovi associati e l’elettività delle cariche. "In un contesto demografico in evoluzione, i centri sociali anziani assumono un ruolo importante nel contrastare l’esclusione sociale e le solitudini" dice l’assessore Kristian Gianfreda.