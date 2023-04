"Più spazi in città per chi investe"

Il nuovo piano urbanistico di Santarcangelo "lo scriveremo insieme ai cittadini". Ad assicurarlo è Filippo Sacchetti, assessore alla pianificazione di Santarcangelo, ora che la giunta ha avviato il percorso per il nuovo Piano urbanistico generale e istituendo un ufficio apposito. "La qualità diffusa nel territorio – spiega Sacchetti – sarà il criterio principale per garantire spazi comuni e servizi, con attenzione alla vivibilità e camminabilità dei luoghi". E poi "un nuovo patto con i privati", per creare nuovi investimenti delle imprese e posti di lavoro, "tutelando e potenziando la vocazione produttiva, economica, commerciale di Santarcangelo". E ancora "nuovi spazi e servizi per cultura e turismo". In questo senso "vanno riqualificati luoghi come l’ex Buzzi, le ex carceri, il Museo etnografico" e "create altre aree attrezzate per i visitatori".