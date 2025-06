"Più telecamere e divise in difesa dei negozi"

"Servono più telecamere, visibili e sempre funzionanti". È la richiesta che arriva forte e chiara da Massimo Berlini, responsabile di Confesercenti Santarcangelo, dopo la violenta rapina alla gioielleria Pedrosi avvenuta a metà maggio (il titolare ha riaperto da pochi giorni), le spaccate e i furti in altre attività del centro e in varie abitazioni. "C’è una grande apprensione da parte degli esercenti – afferma Berlini – anche alla luce di quanto accaduto alla gioielleria Pedrosi". Lo scorso 15 maggio Giovanni Pedrosi, 94 anni, è stato aggredito insieme alla figlia da rapinatori che si erano finti corriere, entrati in azione nel suo storico negozio nel cuore del centro in pieno giorno. Solo il coraggio di Pedrosi è riuscito a sventare il colpo, mettendo in fuga i malviventi.

Di sicurezza si tornato a parlare spesso, in queste settimane. Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione al prossimo consiglio, per chiedere che la stazione dei carabinieri di Santarcangelo passi sotto il comando della compagnia di Novafeltria, in modo tale da garantire "più uomini in città e interventi più tempestivi in caso di emergenze". "Non si può abbassare la guardia – incalza lo stesso Berlini – Bisogna mettere in atto le strategie per incrementare da subito la presenza di forze dell’ordine in città. Il centro storico è sempre più un obiettivo sensibile. Qui si concentra un gran numero di attività, locali, sportelli, farmacie. La maggior presenza delle divise in questi luoghi è doverosa".

Ma gli uomini in più per il presidio del territorio non bastano. "Oltre alla presenza fisica – continua Berlini – è fondamentale, come ribadiamo da tempo, potenziare il sistema di videosorveglianza. Le telecamere installate attualmente non coprono le vie principali del commercio". E "per questo torniamo a chiedere di aumentare gli impianti e di renderli attivi tutto il giorno. La videosorveglianza non serve solo a risolvere i casi, ma ha anche un ruolo di deterrenza: scoraggia i reati". Non è solo un problema di percezione: negli ultimi mesi si sono registrati vari furti, spaccate, danneggiamenti. "La sicurezza – conclude Berlini – è un diritto di tutti. E proteggere chi lavora, chi vive e chi visita Santarcangelo oggi è diventata più che mai una priorità".