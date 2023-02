"Più telecamere e vigili di quartiere"

È sconvolto Nicola Marcello per la sparatoria avvenuta all’Ina Casa venerdì. "Vivo a circa 300 metri da dove è avvenuto il fatto – sottolinea il consigliere di Fratelli d’Italia – In questa zona non erano mai avvenuti atti criminosi di questa portata e con modalità così efferate, in piena serata e tra la gente comune". Per Marcello quanto accaduto "poteva portare a conseguenze ben peggiori". Un episodio "che suscita tanta paura tra i residenti". Il consigliere poi non fa sconti al Comune. "Le poche telecamere installate tre anni fa in zona sono insufficienti, soprattutto lato parco Marecchia. In via Mario Capelli l’illuminazione è scarsa". Ancora: "Il vigile di quartiere, con la chiusura della sede di via de Varthema, è diventato una chimera. Marcello ricorda che "i gruppi di controllo di Vicinato, un progetto approvato in consiglio comunale, non sono mai stati realizzati. E siamo ancora lontani da quel progetto sicurezza partecipata che sarebbe utile a tutta la città". Piuttosto che impiegare tanti agenti di polizia locale nei controlli della nuova zona a traffico limitato, "sarebbe meglio – conclude – impiegare più agenti per la sicurezza della città e istituire finalmente i vigili di quartiere. Non è un caso forse che Rimini sia sempre maglia nera, in tema di sicurezza".