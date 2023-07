Più treni a Rimini Ma resta aperto il caso di Viserba

È un treno da prendere al volo. Perché, sottolinea l’assessore alla mobilità Roberta Frisoni, "la nuova tratta ferroviaria allo staudio per l’alta velocità sulla linea Adriatica, vedrà Rimini tra i principali snodi. Un’opportunità imperdibile per lo sviluppo logistico, infrastrutturale e turistico". Rimini ci spera, e nel frattempo il confronto tra Palazzo Garampi e Ferrovie va avanti anche su altri fronti. "Sono costanti i sopralluoghi – continua la Frisoni – sui lavori di prolungamento del sottopasso centrale che si completeranno nel 2024. Dopo l’estate partirà la riqualificazione del sottopasso di viale Principe Amedeo". Un confronto, quello con le Ferrovie, che va avanti anche per il potenziamento della linea Rimini-Ravenna (per il quale sono stati stanziati 30 milioni di euro) e per la stazione di Viserba. "Si tratta di un investimento importante, attendiamo di vedere il progetto e dare il nostro contributo per migliorare le opere". Il riferimento è allo storico sottopasso ciclopedonale di Viserba, che stando ai piani di Ferrovie rischia la chiusura. Ma a Viserba è già partita la rivolta: per questo il Comune sta cercando una soluzione.