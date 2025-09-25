"Più voli, congressi e hotel riqualificati per attirare sempre più gente tutto l’anno"

"Chi non è disposto a ragionare su una prospettiva di offerta turistica annuale, che si tratti di enti pubblici o di operatori turistici privati, si troverà sempre più in difficoltà". Il sindaco Jamil Sadegholvaad e la sua giunta lo dicono chiaramente. Invocare i tempi in cui bastava lavorare 3 mesi in estate per far tornare i conti tutto l’anno, è uno sguardo nostalgico a un passato che non ritornerà.

"È stato detto e scritto da tanti, quest’estate, che non si fanno più le vacanze lunghe di un tempo. Ma è così da almeno 30 anni e più. La vacanza respira con la società che ha intorno. E cambiando il lavoro, il tempo libero, le abitudini e la cultura, è ormai un patrimonio acquisito che il famoso mese di villeggiatura degli anni ’60 o ’70 sia diluito in fine settimana o in pause temporanee prese in primavera, in autunno, in inverno". La strada sarà sempre più la destagionalizzazione. Strada, ricordano da Palazzao Garampi, che "Rimini ha imboccato da ormai una trentina di anni". "La nostra città e tutta la Riviera romagnola hanno modificato e riqualificato la loro storica industria dell’ospitalità, aggiungendo congressi e fiere, eventi, sport, più voli, più alberghi aperti tutto l’anno, servizi a disposizione tutto l’anno".

Ecco perché "si va sempre più configurando il modello di Rimini come città turistica e attrattiva 12 mesi all’anno, che si sta adattando rapidamente al modo di fare vacanza dei viaggiatori nazionali e internazionali". Ma la resilienza dimostrata dalla Riviera non può nascondere la crescente difficoltà economica degli italiani, che hanno meno soldi per le vacanze. "Gli organi di governo sono chiamati a una riflessione profonda. La crisi dei consumi degli italiani non si risolve con le chiacchiere, ma abbassando le bollette, assicurando stipendi più alti, aumentando la produttività". Nel frattempo la Riviera deve continuare a correre "attraverso la riqualificazione alberghiera, maggiori collegamenti con l’entroterra, il potenziamento dell’aeroporto".