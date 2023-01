Pivato, il segreto delle parole ritrovate

Piero Meldini mette le sue parole davanti ad ‘Ascoltami, non dire nulla’ (Vallecchi Firenze), il romanzo postumo di Marco Pivato, informatore scientifico e saggista riminese scomparso a 42 anni nell’aprile del 2022 a Trieste. Meldini, con una prefazione puntuale, descrive ciò che ai più sembrerebbe una "biografia cifrata", ma è "un romanzo autobiografico come lo è qualunque altro romanzo". Poesia e scienza si incontrano in Ascoltami, al pari di impeto e passione nel romanticismo. È quel "sentimento dell’infinità" che accomuna scienziati e poeti. E pensiamo al Tao della fisica di Fritjof Capra. Con una settantina di pagine, trovate dopo la morte dell’autore nel suo computer, si svela un romanzo che sembra racchiudere "un atto testamentario, se non un messaggio in bottiglia", scrive Meldini. Una prefazione breve, con cui tuttavia decifra il cuore e la ragione inesorabile, sfuggita di mano a un altro grande riminese come Marco. Sembra abbia incontrato, Marco, un buio fatto di dolore psicologico, seppur ben nutrito dall’amore per la scienza e la poesia. E Ascoltami è, in simmetria, il segreto nascosto a cui nessuno accede.

Il protagonista del libro, uno scienziato cinquantenne, non raggiunge l’equilibrio fra follia e ragione, avvolto come è dai turbini di un presunto disturbo bipolare. Un viaggio solitario, raccontato con metafore liquide e memorie celate. Dalla Lapponia, dove lo scienziato lavora in un acceleratore di particelle, il viaggio si conclude sulle spiagge siciliane di Sant’Agata. È un dialogo dove il mare è il referente taciturno.

Le spiagge, i luoghi, offrono infine le risposte cercate ai "travagli della vita" e ai fantasmi che angosciano lo scienziato. Ma in Ascoltami c’è una giovane interlocutrice, con la bocca a forma di cuore. Parlano di lei le ultime pagine del libro. È una trama che svelandosi "conforta e addolora, perché - continua Piero Meldini - di Marco ci fa conoscere una delle aspirazioni profonde".

Andrea G. Cammarata