Pizza e karaoke nel ‘salotto’

Pizza e karaoke nel cuore di viale Ceccarini. Nasce un nuovo locale dedicato al canto fai da te: nascerà negli spazi che fino al settembre scorso erano stati occupati da I primi di Puglia. Quella di Angelo Sisto era stata salutata come una novità dopo le voci preoccupate che volevano in quel luogo l’arrivo di un market. Invece arrivò il ristorante nello stabile dove un tempo c’era la Carim. Alla fine dell’estate la chiusura con l’arrivederci alla stagione successiva, e i timori per un addio.

Poi è arrivata la società White che fa capo a Mauro Bianchi, già presidente del Consorzio Riccione intrattenimento, direttore e responsabile tra il Primadonna e il Samsara.

"Abbiamo rilevato il locale come White – ammette Bianchi –. Ciò non significa che Sisto se ne sia andato visto che fa ancora parte della compagine societaria. Faremo un locale nuovo. Abbiamo preso ispirazione da un paio di esperienze che a Milano stanno avendo successo, dove i protagonisti sono la pizza e il Karaoke. Lo chiameremo Mammia Mia. Vogliamo portare un’offerta culinaria di qualità partendo proprio dalla pizza, come ha fatto Briatore, ma non certo con quei prezzi. L’offerta sarà comunque varia".

Poi la novità. Al piano superiore saranno allestite delle sale insonorizzate dove divertirsi con il karaoke. Lo potranno fare le comitive di amici divertendosi un’intera serata, e senza disturbare nessuno". La nuova gestione aprirà per la Pasqua. "Dovremo fare gli straordinari, ma ce la faremo. I primi di aprile apriremo e per cinque giorni saranno serate a invito per amici e conoscenti così da testare staff e organizzazione. A Pasqua saremo pronti".

a. ol.