Pizzaiolo diventa ladro di borse

Al giudice ha raccontato che quel giorno era particolarmente arrabiato in quanto era stato appena licenziato e aveva perso il suo lavoro di pizzaiolo. L’uomo, un 46enne di origine pugliese, è stato arrestato l’altro ieri dai carabinieri a Cattolica dopo che aveva tentato di allontanarsi da un negozio di via Dante portando via cinque borse da uomo per un valore complessivo di 120 euro. Nel fare ciò, l’uomo aveva ingaggiato una colluttazione con la dipendente che aveva cercato di fermarlo. È accusato di rapina impropria e lesioni personali. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora nella città di residenza.