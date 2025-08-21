Pizzicato in casa dalle telecamere. Ladro arrestato dalla polizia

L’allarme è scattato durante la mattinata. Un dipendente di un’agenzia di sicurezza privata, monitorando le telecamere installate in uno stabile residenziale di via Gambalunga, ha notato un uomo che si muoveva con atteggiamento sospetto all’interno del cortile condominiale. Le immagini mostravano chiaramente il tentativo di forzare la porta di un appartamento. Immediata è partita la segnalazione alla sala operativa della Questura, che ha inviato sul posto due pattuglie delle Volanti. Nel frattempo, il ladro aveva già oltrepassato la soglia.

Alla ricerca di soldi e di orologi, si aggirava nell’appartamento quando si è accorto della presenza delle telecamere. Il ladro, nel tentativo di cancellare ogni prova, ha strappato i cavi, danneggiandoli. Quel gesto, tuttavia, ha avuto l’effetto contrario: ha fatto scattare il sistema antifurto nebbiogeno installato nell’abitazione. In pochi istanti le stanze si sono riempite di fumo artificiale, rendendo difficile la visibilità e impedendo al malintenzionato di portare a termine il colpo.

Guidati costantemente dagli operatori della vigilanza, che fornivano in tempo reale spostamenti e descrizione del sospettato, gli agenti hanno raggiunto l’edificio e lo hanno circondato. Poco dopo, il 30enne ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato intercettato all’uscita e bloccato.

L’uomo è stato portato in Questura e durante i successi accertamenti è emerso che non era affatto nuovo a episodi di questo genere. Già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione. Ieri mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Rimini, dove è stato celebrato il processo con la formula del rito direttissimo.