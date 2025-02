Placido, l’alchimista delle parole porta Pirandello a San Marino

Mercoledì prossimo alle 21, il teatro Nuovo di Dogana si accende di magia, di parole che danzano nell’aria come note di un’aria lirica, di emozioni che si fanno carne e voce. Sul palcoscenico un gigante del nostro teatro: Michele Placido. Con ‘Pirandello. Trilogia di un visionario’, l’attore e regista celebra oltre cinquant’anni di carriera immergendosi nelle profondità dell’animo umano, guidato dalla penna immortale del premio Nobel siciliano. Tre opere, tre frammenti di un universo che si fa specchio delle nostre inquietudini: ‘Lettere a Marta’, ‘L’uomo dal fiore in bocca’ e ‘La carriola’. Tre testi diversi per forma e sostanza, uniti da un filo invisibile, sottile e resistente come un’idea che si insinua nella mente e non ti lascia più andare.

Placido, con la maestria di un alchimista della parola, li compone in un mosaico teatrale che incanta e sorprende. Ad affiancarlo, una squadra di talenti che dona anima e corpo a questo viaggio nell’insondabile: Valentina Bartolo, Paolo Gattini e Brunella Platania. Con loro, la giovane ‘dramaturg’ Giulia Bartolini, allieva dell’accademia ‘Silvio D’Amico’, che raccoglie il testimone di un teatro che non insegue solo la memoria, ma la reinventa con sguardo nuovo e appassionato.

E come non pensare a Pirandello stesso, che con la sua arte ci ha insegnato che la realtà non è mai una, ma mille, mutevole come le maschere che indossiamo ogni giorno? Placido ne esalta la profondità con una regia che si fa specchio e riflesso, capace di scavare nelle contraddizioni della natura umana, tra pathos e ironia, tra la malinconia di un fiore che segna il destino e il riso amaro di chi scopre di essere altro da sé. La Goldenart Production firma questo straordinario progetto che non è solo un omaggio a Pirandello, ma un invito ad ascoltarlo con nuove orecchie, a sentirlo vicino, come un vecchio amico che conosce i nostri pensieri più segreti e li restituisce sulla scena con parole che pesano come macigni e volano leggere come piume. Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro, per chi cerca storie che lasciano il segno, per chi vuole ritrovarsi in una battuta e perdersi in un applauso che è già commozione. Perché il genio di Pirandello in un eterno gioco tra realtà e illusione può insegnarci ancora qualcosa. I biglietti sono disponibili su www.sanmarinoteatro.sm e alla biglietteria del teatro Nuovo, aperta quattro ore prima dello spettacolo. Che la magia abbia inizio.

Aldo Di Tommaso